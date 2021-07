"Grave offesa, non deve ripetersi più". Ira del vescovo contro Al Bano: quel gesto in Chiesa che scatena la polemica | Video (Di venerdì 9 luglio 2021) AlBano Carrisi ha scatenato l'ira del vescovo. Tutta colpa di una sua esibizione in Chiesa. "A nessuno è concesso di usare la liturgia come palcoscenico per organizzare esibizioni di artisti di qualunque natura. Sarebbe una Grave offesa alla celebrazione e al luogo sacro", ha tuonato il vescovo della diocesi di Andria, monsignor Luigi Mansi. Proprio lui ha celebrato il matrimonio religioso di una giovane coppia nel corso del quale si è esibito il cantante Al Bano. Dalla Curia spiegano infatti che "i sacerdoti hanno il compito di verificare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) AlCarrisi hato l'ira del. Tutta colpa di una sua esibizione in. "A nessuno è concesso di usare la liturgia come palcoscenico per organizzare esibizioni di artisti di qualunque natura. Sarebbe unaalla celebrazione e al luogo sacro", ha tuonato ildella diocesi di Andria, monsignor Luigi Mansi. Proprio lui ha celebrato il matrimonio religioso di una giovane coppia nel corso del quale si è esibito il cantante Al. Dalla Curia spiegano infatti che "i sacerdoti hanno il compito di verificare il ...

