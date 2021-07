Google Chrome: ricerche più veloci? Ecco come attivare la funzione nascosta (Di venerdì 9 luglio 2021) Google Chrome sta per ricevere moltissime funzioni utili, tra cui nuovi widget e pulsanti personalizzabili, ne vengono scoperte di nuove regolarmente nelle versioni di sviluppo. L’ultima in ordine di tempo è una barra che vi permetterà di scorrere tra le varie fonti in rapidità senza dover ogni volta tornare alla pagina dei risultati della ricerca Google. La funzione è stata scovata dai nostri colleghi americani di 9to5Google, i quali hanno scoperto che attivando uno specifico flag attiva una nuova barra di navigazione che si posiziona sotto la barra degli indirizzi. Essa fornisce rapido accesso ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021)sta per ricevere moltissime funzioni utili, tra cui nuovi widget e pulsanti personalizzabili, ne vengono scoperte di nuove regolarmente nelle versioni di sviluppo. L’ultima in ordine di tempo è una barra che vi permetterà di scorrere tra le varie fonti in rapidità senza dover ogni volta tornare alla pagina dei risultati della ricerca. Laè stata scovata dai nostri colleghi americani di 9to5, i quali hanno scoperto che attivando uno specifico flag attiva una nuova barra di navigazione che si posiziona sotto la barra degli indirizzi. Essa fornisce rapido accesso ai ...

Advertising

acmilan : Give your browser the Rossonero upgrade ?? - QGiuridico : Stop ai #cookie di terze parti: il rinvio di #Google #privacy #chrome - cellicom : Come attivare la barra dei risultati di ricerca correlati su Google Chrome - Asgard_Hydra : Google Chrome, come attivare la funzione nascosta per ricerche più veloci - agemobile : Google Chrome testa nuove opzioni di visualizzazioni per le ricerche - -

Ultime Notizie dalla rete : Google Chrome Windows 11 renderà più difficile cambiare il browser di default Com'era lecito aspettarsi, Windows 11 avrà come browser predefinito Edge , nella sua nuova incarnazione basata su Chromium , così come il popolare Google Chrome , che ha già ottenuto l'approvazione di numerosi utenti in tutto il mondo ed è disponibile anche per altri sistemi operativi, sia mobile che desktop. In Windows 10 è piuttosto semplice ...

Google Play Services, addio ad una storica versione di Android Cosa significa per chi possiede un prodotto non più supportato? I Google Play Services non saranno ... come il login agli account Gmail e l'integrazione con Chrome OS ma non solo. Ad annunciarlo è ...

Google Chrome: ricerche più veloci? Ecco come attivare la funzione nascosta Il Fatto Quotidiano Google Chrome testa nuove opzioni di visualizzazioni per le ricerche Chrome, infatti, starebbe testando una nuova funzionalità che consente di passare rapidamente tra i risultati della Ricerca Google. La nuova funzionalità è disponibile su Chrome per Android v91.0.4472 ...

Google Chrome, come attivare la funzione nascosta per ricerche più veloci L'ultima novità vi permetterà di scorrere tra le varie fonti in rapidità senza dover ogni volta tornare alla pagina dei risultati della ricerca Google.

Com'era lecito aspettarsi, Windows 11 avrà come browser predefinito Edge , nella sua nuova incarnazione basata su Chromium , così come il popolare, che ha già ottenuto l'approvazione di numerosi utenti in tutto il mondo ed è disponibile anche per altri sistemi operativi, sia mobile che desktop. In Windows 10 è piuttosto semplice ...Cosa significa per chi possiede un prodotto non più supportato? IPlay Services non saranno ... come il login agli account Gmail e l'integrazione conOS ma non solo. Ad annunciarlo è ...Chrome, infatti, starebbe testando una nuova funzionalità che consente di passare rapidamente tra i risultati della Ricerca Google. La nuova funzionalità è disponibile su Chrome per Android v91.0.4472 ...L'ultima novità vi permetterà di scorrere tra le varie fonti in rapidità senza dover ogni volta tornare alla pagina dei risultati della ricerca Google.