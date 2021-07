Gaia e Camilla investite e uccise a Roma: Genovese concorda 5 anni in Appello, ma non andrà in carcere (Di venerdì 9 luglio 2021) Gaia e Camilla sono le 16enni che persero la vita a Roma nel dicembre 2019, la notte tra il 21 e il 22. Le ragazze furono investite in Corso Francia dall’auto guidata da Pietro Genovese: dopo le indagini e il processo, in primo grado il giovane Romano era stato condannato per omicidio stradale plurimo a otto anni col rito abbreviato. Ieri, in Appello, Genovese ha concordato una pena pari a cinque anni e quattro mesi. Non solo. I Giudici della corte d’Assise di Roma hanno stabilito soltanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021)sono le 16enni che persero la vita anel dicembre 2019, la notte tra il 21 e il 22. Le ragazze furonoin Corso Francia dall’auto guidata da Pietro: dopo le indagini e il processo, in primo grado il giovaneno era stato condannato per omicidio stradale plurimo a ottocol rito abbreviato. Ieri, inhato una pena pari a cinquee quattro mesi. Non solo. I Giudici della corte d’Assise dihanno stabilito soltanto ...

