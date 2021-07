Death Stranding Director' s Cut potrebbe essere il primo gioco PS5 con supporto ' ultra-wide'

(Di venerdì 9 luglio 2021)sta per ottenere una versione's Cut su PlayStation 5 e secondo PlayStation Blog ilavrà una caratteristica particolare. All'interno del post pubblicato per l'occasione si legge: "Scegliete tra due modalità di riproduzione: Performance in 4K con upscale e fino a 60 FPS o Fidelity in 4K nativo, entrambe conHDR e". Il titolo di Hideo Kojima quindiilper PlayStation 5 a ricevere il...

sta per ottenere una versione Director's Cut su PlayStation 5 e secondo PlayStation Blog il gioco avrà una caratteristica particolare. All'interno del post pubblicato per l'occasione ...Come promesso dallo stesso Hideo Kojima al Summer Game Fest ,Director's Cut è tornato a mostrarsi ieri sera durante lo State of Play .In occasione dell'ultimo State of Play, Sony e Kojima Productions sono tornate a mostrare Death Stranding Director's Cut, nuova versione del gioco per ...Lo State of Play di ieri sera è stato fortemente caratterizzato dalla presenza di Deathloop, come anticipato da Sony stessa, ma nel corso dell'evento hanno trovato spazio anche la Director's Cut ...