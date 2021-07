Covid a Roma, scoppia il focolaio: 30 ragazzi positivi dopo un evento musicale (Di venerdì 9 luglio 2021) Avevano partecipato a un evento musicale in un giardino all’ aperto di un locale di Roma 10 giorni fa i circa trenta giovani ragazzi che ora, come riporta La Repubblica, sono risultati positivi al virus. Hanno tutti intorno ai 20 anni, ma ancora non si sa se si tratti o meno della temutissima variante Delta, quella che sta sconvolgendo diversi Paesi e che pare essere arrivata anche in Italia. Partecipano a un evento musicale a Roma: positivi 30 ragazzi Tra i positivi, però asintomatica, anche una ragazza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) Avevano partecipato a unin un giardino all’ aperto di un locale di10 giorni fa i circa trenta giovaniche ora, come riporta La Repubblica, sono risultatial virus. Hanno tutti intorno ai 20 anni, ma ancora non si sa se si tratti o meno della temutissima variante Delta, quella che sta sconvolgendo diversi Paesi e che pare essere arrivata anche in Italia. Partecipano a un30Tra i, però asintomatica, anche una ragazza ...

virginiaraggi : .@Coninews domenica proiettiamo la finale di #EURO2020 allo stadio Olimpico di Roma, con capienza ridotta nel rispe… - MediasetTgcom24 : Focolaio a Roma dopo un evento musicale in un locale all'aperto #covid - Nuvolina22 : RT @MediasetTgcom24: Focolaio a Roma dopo un evento musicale in un locale all'aperto #covid - Roma : ? #TARI, approvata delibera con la determinazione delle tariffe per il 2021. ? Consentito differimento del pagament… - CorriereCitta : Covid a Roma, scoppia il focolaio: 30 ragazzi positivi dopo un evento musicale -