Concorso Comune Milano per 18 bibliotecari, bando in Gazzetta: come partecipare (Di venerdì 9 luglio 2021) *aggiornamento del 09/07/2021: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 9 luglio 2021 l’avviso di indizione della selezione pubblica. Rimane la data del 21 luglio 2021 quale termine ultimo per fare domanda. Leggi l’avviso Nuovo Concorso Comune Milano per bibliotecari. A seguito dell’approvazione del documento di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 l’Amministrazione ha indetto una selezione per la copertura di 18 posti a tempo indeterminato, nel profilo di Istruttore dei Servizi di Biblioteca, categoria C e posizione economica 1. La partecipazione è aperta a tutti i ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 9 luglio 2021) *aggiornamento del 09/07/2021: Pubblicato nellaUfficiale n. 54 del 9 luglio 2021 l’avviso di indizione della selezione pubblica. Rimane la data del 21 luglio 2021 quale termine ultimo per fare domanda. Leggi l’avviso Nuovoper. A seguito dell’approvazione del documento di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 l’Amministrazione ha indetto una selezione per la copertura di 18 posti a tempo indeterminato, nel profilo di Istruttore dei Servizi di Biblioteca, categoria C e posizione economica 1. La partecipazione è aperta a tutti i ...

archjob : #concorsiPA 1 posto di istruttore direttivo tecnico (PR) - Comune di San Secondo ParmenseRiapertura dei termini del… - ZT50267117 : RT @Roma: ?? Il lavoro nobilita il quartiere: il progetto che punta a creare lavoro nelle periferie in cui si registrano disoccupazione e cr… - RTAlive1 : L'opposizione chiede un concorso per il reclutamento di personale al Comune - MiglianoNunzia : RT @LNDC_NAZIONALE: Cani e gatti 'deportati' fuori #Messina, @Mov5Stelle e Sede locale #LNDC contro i bandi dell'amministrazione. Tra i par… - IdontLike_ITA : @InfoAtac Ferrivia fl1 per Fiumicino (e c'è un concorso del comune) sopresso ed il secondo non si vede. Lol che città -