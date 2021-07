Clima, Yellen: “Decarbonizzazione richiederà scelte difficili. Focus su cooperazione” (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – “La Decarbonizzazione delle nostre economie entro la metà di questo secolo richiederà grandi investimenti e scelte politiche difficili“, ma “è nostra responsabilità agire e farlo immediatamente”. Lo ha affermato il Segretario al Tesoro USA Janet Yellen, intervenendo al Simposio di alto livello sulla tassazione, nell’ambito del vertice del G20 a Venezia. Yellen ha poi spiegato che sul Clima occorre lavorare nella stessa direzione per evitare ricadute dannose. “La natura globale della questione delle delle emissioni di carbonio significa che, se i Paesi ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – “Ladelle nostre economie entro la metà di questo secolograndi investimenti epolitiche“, ma “è nostra responsabilità agire e farlo immediatamente”. Lo ha affermato il Segretario al Tesoro USA Janet, intervenendo al Simposio di alto livello sulla tassazione, nell’ambito del vertice del G20 a Venezia.ha poi spiegato che suloccorre lavorare nella stessa direzione per evitare ricadute dannose. “La natura globale della questione delle delle emissioni di carbonio significa che, se i Paesi ...

