Chiellini: "L'Inghilterra è solida e organizzata, anche se non risalta agli occhi e non è scintillante" (Di venerdì 9 luglio 2021) L'emozione per la finale di Uefa Euro 2020 tra Italia e Inghilterra in programma domenica a Wembley cresce di minuto in minuto. L'Uefa ha intervistato Giorgio Chiellini, il capitano della Nazionale. Cosa ti viene in mente quando pensi alla finale? È un sogno che abbiamo coltivato in questi anni, che portiamo avanti da tre anni e che il mister ci ha inculcato nella testa fino a farlo diventare realtà. Paradossalmente forse anche noi all'inizio lo prendevamo quasi per matto quando ci diceva di metterci in testa che dovevamo vincere l'Europeo. Invece ha costruito in questi anni una squadra che è riuscita ad arrivare in finale. Un centimetro alla volta e ...

