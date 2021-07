Cassa integrazione all’ex Ilva. A pagare è sempre lo Stato. Nuovi ammortizzatori sociali per 13 settimane. La ricetta del ministro Giorgetti finisce qua (Di venerdì 9 luglio 2021) È ripartito con il piede sbagliato il confronto sull’ex Ilva (ormai Acciaierie d’Italia) tra azienda, Invitalia e sindacati, dove l’unico risultato raggiunto è l’impegno per ulteriori 13 settimane di Cassa integrazione in continuità con la Cassa Covid. È invece stallo assoluto sull’ex Embraco, con il fallimento del progetto Italcomp, e l’unica ipotesi sul tavolo sono altri sei mesi la Cassa integrazione straordinaria, in aggiunta a quella in scadenza il 22 luglio prossimo. La proroga della cigs permetterebbe di continuare la ricerca da parte di Invitalia di investitori ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 luglio 2021) È ripartito con il piede sbagliato il confronto sull’ex(ormai Acciaierie d’Italia) tra azienda, Invitalia e sindacati, dove l’unico risultato raggiunto è l’impegno per ulteriori 13diin continuità con laCovid. È invece stallo assoluto sull’ex Embraco, con il fallimento del progetto Italcomp, e l’unica ipotesi sul tavolo sono altri sei mesi lastraordinaria, in aggiunta a quella in scadenza il 22 luglio prossimo. La proroga della cigs permetterebbe di continuare la ricerca da parte di Invitalia di investitori ...

Advertising

Radio1Rai : A pochi giorni dall'intesa Governo-sindacati-Confindustria su licenziamenti e cassa integrazione, la #Gianetti Ruot… - gualtierieurope : #RomaMetropolitane è un patrimonio della città da valorizzare e non da mettere in liquidazione con 132 dipendenti i… - kiara86769608 : Quelli della 'cassa integrazione che non arriva' e che oggi stanno ricevendo lettere di licenziamento. O quelli ch… - Nicocele1210 : Ad ottobre il posto chiude per le norme Covid a dicembre mio figlio incontra il collega: negli occhi la disperazion… - antonioscacc : nella disciplina della nuova #ISCRO, che qualche buontempone osa chiamare 'cassa integrazione degli autonomi', ci s… -