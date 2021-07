Canale DAZN sul digitale terrestre, per ora solo backup (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono in molti a chiedersi se, con l’avvio del nuovo campionato, ci sarà un Canale DAZN sul digitale terrestre per coloro che vogliono anche abbonarsi al servizio ma non hanno un’offerta di connessione internet al quale possono o vogliono affidarsi. Qualcosa si sta muovendo in questa direzione, almeno in questi roventi giorni di luglio. Alla posizione 829 proprio del digitale terrestre, al posto di La7d On Demand, è stato ora inserito La7 Test. Tecnicamente parlando, si tratterebbe di un Canale al quale sono stati associati i parametri pid audio e video per la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono in molti a chiedersi se, con l’avvio del nuovo campionato, ci sarà unsulper coloro che vogliono anche abbonarsi al servizio ma non hanno un’offerta di connessione internet al quale possono o vogliono affidarsi. Qualcosa si sta muovendo in questa direzione, almeno in questi roventi giorni di luglio. Alla posizione 829 proprio del, al posto di La7d On Demand, è stato ora inserito La7 Test. Tecnicamente parlando, si tratterebbe di unal quale sono stati associati i parametri pid audio e video per la ...

