Bloober fa chiarezza sui giochi in sviluppo | due progetti più grandi di The Medium – Notizia – Xbox Series XVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 9 luglio 2021)Team fasuiin: si tratta di duepiùdi The. Ecco cosa sappiamo.. Recentemente abbiamo avuto modo di scoprire alcuni dettagli su trenon annunciati diTeam, autore della serie Layers of Fear, The, Observer e Blair Witch. Ora, il team – che ricordiamo ha stretto un accordo con Konami per un gioco ancora non annunciato – ha svelato il destino di talie ha parlato di quanto sia ancora in. Prima di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bloober chiarezza

Multiplayer.it

A gennaio arriva invece The Medium , titolo diTeam che strizza l'occhio ai survival ... Ci aspettiamo dunque uno State of Play nel periodo E3 che facciasu quali sono i progetti di ...A gennaio arriva invece The Medium , titolo diTeam che strizza l'occhio ai survival ... Ci aspettiamo dunque uno State of Play nel periodo E3 che facciasu quali sono i progetti di ...Bloober Team fa chiarezza sui giochi in sviluppo: si tratta di due progetti più grandi di The Medium. Ecco cosa sappiamo.. Recentemente abbiamo avuto modo di scoprire alcuni dettagli su tre progetti ...Konami ha appena annunciato una partnership con Bloober Team, lo studio di sviluppo di The Medium. Molti guardano a Silent Hill.