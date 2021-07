Bimbo rifiutato 10 volte | inaspettatamente trova la sua “mamma”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Un bambino detiene un record negativo: è stato abbandonato per ben diecima poi arriva, inaspettato, il lieto fine. L’infermiera e il piccolo Paulo – photo: alicathe Il piccolo Paulo era nato in una famiglia con difficoltà economiche e nessuno poteva prendersi cura di lui. Ma un’infermiera, dal cuore grande, ha deciso di fare L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

LUCIANA75087178 : Tre coppie eterosessuali lo avevano “scartato” con questa agghiacciante #motivazione. - GINA32451015 : RT @MunaronLuisella: URGENTE, RIFIUTATO DA QUELLA CHE CONSIDERAVA LA SUA FAMIGLIA X 8 MESI, DOPO CHE (DICONO.......) AVREBBE FATTO CADERE… - GianfrancoBON10 : RT @MunaronLuisella: URGENTE, RIFIUTATO DA QUELLA CHE CONSIDERAVA LA SUA FAMIGLIA X 8 MESI, DOPO CHE (DICONO.......) AVREBBE FATTO CADERE… - Penombra_90 : RT @MunaronLuisella: URGENTE, RIFIUTATO DA QUELLA CHE CONSIDERAVA LA SUA FAMIGLIA X 8 MESI, DOPO CHE (DICONO.......) AVREBBE FATTO CADERE… - fendente1 : RT @MunaronLuisella: URGENTE, RIFIUTATO DA QUELLA CHE CONSIDERAVA LA SUA FAMIGLIA X 8 MESI, DOPO CHE (DICONO.......) AVREBBE FATTO CADERE… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo rifiutato

La Repubblica Firenze.it

per sempre da Beatrice, sognò di Beatrice, ma la sognò severissima, ma la sognò ... D'un tratto si volge alla sua sinistra, cercando Virgilio, quasi come unche, spaurito, cerchi la ...Per questo il principe Harry e Meghan Markle hanno, per il primogenito Archie Mountbatten ... ma perché il, senza blasoni, era meno protetto. Ora si scopre che i primi a negare ad ...La sospensione dal servizio senza retribuzione è prevista dal decreto governativo che prevede l’obbligo vaccinale per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture ...Tra qualche giorno un giovane cittadino francese che vive e lavora a Tokyo inizierà uno sciopero della fame. «È l’unico modo che mi resta per tentare di rivedere i ...