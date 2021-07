Basket, Virtus Bologna e Josh Adams: le strade si dividono (Di venerdì 9 luglio 2021) In vista della stagione 2021/2022 i campioni d’Italia della Virtus Bologna non faranno affidamento sul talento e la forza di Josh Adams. Il club emiliano e il giocatore statunitense hanno infatti deciso di dividere le loro strade. Leggi anche, Basket: EuroCup 2021-2022, sorteggio dei gironi effettuato. Virtus Bologna, Reyer Venezia e Trento al via con il nuovo format Di seguito il comunicato pubblicato sul sito delle “V Nere”: Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver esercitato l’opzione di uscita dal contratto ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) In vista della stagione 2021/2022 i campioni d’Italia dellanon faranno affidamento sul talento e la forza di. Il club emiliano e il giocatore statunitense hanno infatti deciso di dividere le loro. Leggi anche,: EuroCup 2021-2022, sorteggio dei gironi effettuato., Reyer Venezia e Trento al via con il nuovo format Di seguito il comunicato pubblicato sul sito delle “V Nere”:PallacanestroS.p.A. comunica di aver esercitato l’opzione di uscita dal contratto ...

