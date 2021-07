Ballando con le stelle, annunciato il primo nome: Morgan sarà tra i concorrenti (Di sabato 10 luglio 2021) La prossima edizione di Ballando con le stelle verrà trasmessa in autunno, su Rai 1. Il programma, guidato da Milly Carlucci, nel corso degli ultimi anni, ha raggiunto un ammirevole successo. Ormai è diventato un punto di riferimento per gli spettatori e per la rete. Nelle ultime settimana, sono state diffuse le prime dichiarazioni sulla messa in onda e sulla struttura dello show. Si sa per certo che ci saranno tante novità e che verranno apportati dei cambiamenti anche all’interno della giuria. Secondo il sito TPI, il nome del primo concorrente sarà Morgan. Questa rivelazione ha causato ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 10 luglio 2021) La prossima edizione dicon leverrà trasmessa in autunno, su Rai 1. Il programma, guidato da Milly Carlucci, nel corso degli ultimi anni, ha raggiunto un ammirevole successo. Ormai è diventato un punto di riferimento per gli spettatori e per la rete. Nelle ultime settimana, sono state diffuse le prime dichiarazioni sulla messa in onda e sulla struttura dello show. Si sa per certo che ci saranno tante novità e che verranno apportati dei cambiamenti anche all’interno della giuria. Secondo il sito TPI, ildelconcorrente. Questa rivelazione ha causato ...

