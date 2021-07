ASCOLTITV 8 LUGLIO 2021 | CARRÀ TRA FAZIO E FIORELLO 13 | 7% | DOC 12 | 9% | GRANDE BELLEZZA CHIUDE ALL’8 | 3% | COBRA 11 4 | 8%

(Di venerdì 9 luglio 2021) ASCOLTI TV 8· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 ore 8 – 1199 22.76UnoMattina Estate – 961 20.49Dedicato – 890 18.93Don Matteo – 980 13.96Don Matteo – 1494 12.84Tg1 – 3082 21.92Pranzo è Servito – 1520 12.00Paradiso delle Signore (R) – 1051 9.67Estate in Diretta – 1342 13.63Tg1 Economia – 1289 15.75Estate in Diretta – 1638 17.19Reazione a Catena – 2338 20.46Reazione a Catena – 3498 24.80Tg1 – 4319 25.38TecheTecheTè – 2998 15.54DOC: Nelle Tue Mani – 22274 11.89 + 2073 14.10 1101 10.00 + 1052 11.88 216 9.84 + 188 10.48 1622 15.03 + 1435 17.76Cose Nostre – 381 6.00 Tg5 ...

