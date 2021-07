Anche la Fidelis Andria pensa al ripescaggio in C: il comunicato (Di venerdì 9 luglio 2021) Anche la Fidelis Andria annuncia di essere pronta a fare domanda di ripescaggio in Serie C qualora dovessero essere confermate le bocciature di Chievo, Novara, Carpi, Casertana, Sambenedettese e Paganese per i rispettivi campionati. Di seguito il comunicato ufficiale del club pugliese: “La SSD Fidelis Andria comunica che in data odierna invierà tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo torneo di Serie D con largo anticipo rispetto alla data del 22 luglio termine ultimo stabilito dalla LND. Il largo anticipo si è reso necessario poiché la scadenza del ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021)laannuncia di essere pronta a fare domanda diin Serie C qualora dovessero essere confermate le bocciature di Chievo, Novara, Carpi, Casertana, Sambenedettese e Paganese per i rispettivi campionati. Di seguito ilufficiale del club pugliese: “La SSDcomunica che in data odierna invierà tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo torneo di Serie D con largo anticipo rispetto alla data del 22 luglio termine ultimo stabilito dalla LND. Il largo anticipo si è reso necessario poiché la scadenza del ...

