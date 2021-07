Verso la semifinale di Berrettini a Wimbledon contro Hurkacz: orario in tv (Di giovedì 8 luglio 2021) Ci sono alcune informazioni da chiarire per quanto riguarda la semifinale di Berrettini a Wimbledon 2021, in riferimento alla tanto attesa sfida con Hurkacz. Avversario tosto, che non a caso ha eliminato Federer ieri sera senza particolari problemi, preannunciando di dare battaglia al tennista italiano. Resta, a prescindere, un risultato storico per il nostro Paese, ad oltre mezzo secolo di distanza dall’ultima apparizione di un azzurro a questo punto del torneo. Per questo, tutti vogliono conoscere l’orario e le alternative per guardare la partita in tv. Come guardare la semifinale di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Ci sono alcune informazioni da chiarire per quanto riguarda ladi2021, in riferimento alla tanto attesa sfida con. Avversario tosto, che non a caso ha eliminato Federer ieri sera senza particolari problemi, preannunciando di dare battaglia al tennista italiano. Resta, a prescindere, un risultato storico per il nostro Paese, ad oltre mezzo secolo di distanza dall’ultima apparizione di un azzurro a questo punto del torneo. Per questo, tutti vogliono conoscere l’e le alternative per guardare la partita in tv. Come guardare ladi ...

Advertising

MatthewWoody : RT @ivogermanetto: Comunque Venditti che stravolge il concerto per guardare la semifinale dell’Italia non lo trovo poi così professionale…… - ivogermanetto : Comunque Venditti che stravolge il concerto per guardare la semifinale dell’Italia non lo trovo poi così profession… - salvo__musumeci : Italia Euro 2020 - Il cammino verso la semifinale con la Spagna - ge_aldrig_upp : L'Inghilterra #ENG complessivamente ha meritato ma la Danimarca #DEN ha dimostrato di non aver rubato niente nel su… - biebfirstdance : mi dispiace un sacco cavolo. con il fatto che ormai la sua carriera è verso la fine sarebbe stato bello vederlo in… -