Va in palestra e incontra Magic Johnson

(Di giovedì 8 luglio 2021) . Il sogno di ogni appassionato di basket e in particolare di Nba è diventato realtà per un cestista dilettante, che ha avuto un incontro ravvicinato con la leggenda dei Los Angeles Lakers. Luca Fiumene, 35 anni, ha raccontato la sua avventura memorabile alla pagina Facebook Overtime – Storie a spicchi. “Ciao Overtime, mi chiamo Luca Flumene, ho 35 anni e da ieri sono la persona più felice del mondo”, esordisce il ragazzo. Come fa praticamente ogni estate,fa tappa in Italia, spostandosi tra le località più suggestive: da Capri, a Sorrento, a Porto Cervo. E proprio in Sardegna è avvenuto il ‘faccia a faccia’ con Luca, cestista dilettante che ...

Advertising

Adnkronos : Va in palestra e trova Magic Johnson: il racconto di Luca a @StorieASpicchi. - 93_mcp : Vorrei avere la stessa energia vitale di Giacomo Urtis che ogni giorno lavora un sacco di ore, incontra tantissima… -

Ultime Notizie dalla rete : palestra incontra

Adnkronos

Poi ci sono io che la monitoro tutti i giorni in, le sue compagne di squadra che l'hanno ... Dopo il girone, Francescanegli ottavi di finale Olimpia Baggiani del Bernini Livorno; l'...di nuovo de Vrij ma non solo... "Ho già parlato con tutti i giocatori, ho allenato de Vrij,... Come si rapporta con la pressione? "Roma è stata una bella, le pressioni sono ovunque in ...Accusa di violenza sessuale il vicino di casa che il 5 maggio 2018 le avrebbe palpeggiato il sedere dopo averla sorpresa nel garage. E’ la ...Il Comune di Lucca ha incontrato i rappresentanti del mondo dello sport per raccogliere esigenze e proposte in merito alla nuova Palestra Bacchettoni, nel centro storico. A darne notizia è l’assessore ...