Ungheria: entrata oggi in vigore la legge anti-LGBT (Di giovedì 8 luglio 2021) oggi in Ungheria è entrata in vigore la controversa legge anti-LGBT. Continua così lo scontro tra Budapest e Bruxelles. La Commissione UE ha definito la legge “vergognosa” e ne ha chiesto il ritiro. Tuttavia Budapest continua a difendere la legge e ha affermato che rappresenta una “difesa per i minori”. Cosa farà l’UE? Ungheria: entrata Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 luglio 2021)ininla controversa. Continua così lo scontro tra Budapest e Bruxelles. La Commissione UE ha definito la“vergognosa” e ne ha chiesto il ritiro. Tuttavia Budapest continua a difendere lae ha affermato che rappresenta una “difesa per i minori”. Cosa farà l’UE?

