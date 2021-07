Ufficiale | Cherchesov non è più il ct della Russia

(Di giovedì 8 luglio 2021) La Nazionale russa ha deciso di separarsi dal commissario tecnico Stanislav. Ad annunciarlo è la Federazione russa, attraverso i propri canali social, Alexander Dyukov, presidenteRFU ha dichiarato. “Insieme a Stanislav, abbiamo deciso di rescindere il contratto. La Federcalcio russa inizierà la ricerca di candidati per la carica di allenatore che preparerà la squadra per le partite di qualificazione del Mondiale 2022”.ha iniziato il suo percorso il 10 agosto 2016. Sotto la sua guida, la squadra ha giocato 57 partite (24 vittorie, 13 pareggi, 20 sconfitte). ?????????? ?????????? ???? ????????? ? ??????? ...

Stanislav Cherchesov non è più il ct della Russia: la Federcalcio russa comunica di aver risolto il contratto del tecnico.