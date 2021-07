Sversavano rifiuti vicino alle falde acquifere | sei arresti tra Como e Milano | “Scaricati 85mila metri cubi di materiale | ecosistema compromesso”

(Di giovedì 8 luglio 2021) I carabinieri del Reparto Operativo dihanno eseguito un’operazione nelle province didi contrasto al fenomeno dell’inquinamento ambientale e traffico illecito dispeciali con l’arresto di sei persone, su richiesta della Dda di, e con il sequestro di autocarri e macchine di scavo e terreni per più di 4,7 ettari. Gli arrestati hanno nel tempo sversato “enormi quantità di, almenodi, in un’area agricola del canturino sottoposta a doppio vincolo, ...

Advertising

ilfattovideo : Sversavano rifiuti vicino alle falde acquifere, sei arresti tra Como e Milano: “Scaricati 85mila metri cubi di mate… -

Ultime Notizie dalla rete : Sversavano rifiuti

Agenzia ANSA

Chi sporca paga. Una decina di persone sono state 'inchiodate' dal sistema di videosorveglianza del comune di Casamarciano mentreillegamentee sono state multate dagli agenti della polizia locale. Non solo. 'Task force' dei caschi bianchi anche in località 40 moggia dove sono stati individuati terreni di ...... che nei fattiall'interno dell'impluvio (prossimo ad un'area SIC e alla Riserva ... la gestione illecita dispeciali e il getto pericoloso di cose, per cui è previsto l'arresto da ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e alcuni partner selezionati, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini del ...Sversavano rifiuti nelle falde acquifere in una zona a forte vocazione agricola sottoposta a doppio vincolo, ambientale e paesaggistico. I carabinieri del Reparto Operativo di Como, su richiesta della ...