Su legge Lgbtq

Ci troviamo di fronte a un nuovo scontro fra Bruxelles e Budapest, uno dei tanti ai quali il premier ungherese Viktor Orbán ci ha abituati. Stavolta al centro della contesa c'è la cosiddetta "legge anti-Lgbtq" approvata nel mese di giugno. Una legge che, a detta del governo di Budapest, ha il compito di tutelare l'educazione sessuale dei più giovani. Infatti essa prevede, tra le altre cose, che non venga affrontato nelle scuole il tema dell'omosessualità tanto per evitar loro turbamenti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

