Stefania Orlando rifiuta il grande fratello VIP (Di giovedì 8 luglio 2021) Adriana Volpe seconda scelta di Alfonso Signorini? Le parole di Stefania Orlando, terza classificata dell'ultima edizione del reality show, non lascerebbero molto spazio al dubbio: il conduttore avrebbe contattato prima lei per offrirle il ruolo di opinionista. La Volpe resta spiazzata. Stefania Orlando, volontariamente o meno, ridimensiona il ruolo di Adriana Volpe nella prossima edizione del grande fratello Vip. La ex concorrente del reality più spiato d'Italia, diventata Articolo completo: dal blog SoloDonna

