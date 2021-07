Sabrina Ghio torna a parlare della sua malattia: “Speravo di avere buone notizie” (Di giovedì 8 luglio 2021) Sabrina Ghio è tornata a parlare del suo stato di salute, dopo le varie sollecitazioni da parte dei fan che volevano essere rassicurati in merito alle sue condizioni dopo l’operazione alla quale si è sottoposta qualche settimana fa e che ha reso nota proprio tramite Instagram. L’ex ballerina di Amici e tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di aver parlato con il medico che l’ha operata, dal quale avrebbe voluto ricevere una bella notizia che, però, al momento pare non sia ancora in grado di dargli. Per avere qualche informazione più precisa, quindi, dovrà aspettare agosto quando, forse, potrà mettere ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021)ta adel suo stato di salute, dopo le varie sollecitazioni da parte dei fan che volevano essere rassicurati in merito alle sue condizioni dopo l’operazione alla quale si è sottoposta qualche settimana fa e che ha reso nota proprio tramite Instagram. L’ex ballerina di Amici e tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di aver parlato con il medico che l’ha operata, dal quale avrebbe voluto ricevere una bella notizia che, però, al momento pare non sia ancora in grado di dargli. Perqualche informazione più precisa, quindi, dovrà aspettare agosto quando, forse, potrà mettere ...

