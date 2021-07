Rapina in profumeria | presa anche la complice

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Gli agenti della Squadra Mobile di Caserta hanno eseguito, su delega della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal gip del tribunale sammaritano, nei confronti di E.L., una 26enne ritenuta responsabile di aver commesso, in concorso con il convivente Angelo Morgillo (già tratto in arresto a seguito di ordinanza applicativa della misura cautelare), nel solo mese di marzo scorso, tre rapine aggravate. In particolare, nella serata del 30 marzo una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Caserta veniva inviata al centro del capoluogo in quanto era ...