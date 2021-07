Pioli: «Donnarumma e Calhanoglu? Hanno fatto le loro scelte. Li ringrazio, ora pensiamo alle nostre cose» (Di giovedì 8 luglio 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa per presentare la nuova stagione. “Io e il club abbiamo iniziato a pensare subito alla nuova stagione. Siamo contenti della scorsa annata, ma ora pensiamo a quella nuova. Sarà bello rivedere i miei giocatori. Sono passati velocemente i 45 giorni di pausa. I giocatori li troverò già pronti, sono sicuro. Tutti vogliamo far sì che il Milan sia una squadra competitiva, di dare continuità a quello che stiamo facendo, iniziato un anno e mezzo fa. Dobbiamo far migliorare la qualità della nostra squadra. Iniziamo l’8 luglio, anche quasi in anticipo: da allenatore mi piacerebbe ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza stampa per presentare la nuova stagione. “Io e il club abbiamo iniziato a pensare subito alla nuova stagione. Siamo contenti della scorsa annata, ma oraa quella nuova. Sarà bello rivedere i miei giocatori. Sono passati velocemente i 45 giorni di pausa. I giocatori li troverò già pronti, sono sicuro. Tutti vogliamo far sì che il Milan sia una squadra competitiva, di dare continuità a quello che stiamo facendo, iniziato un anno e mezzo fa. Dobbiamo far migliorare la qualità della nostra squadra. Iniziamo l’8 luglio, anche quasi in anticipo: danatore mi piacerebbe ...

