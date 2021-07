Perugia, esplosione in casa a Valfabbrica: un morto e tre feriti (Di giovedì 8 luglio 2021) Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite nell’esplosione avvenuta, la notte scorsa, in una casa su due piani a Valfabbrica, in provincia di Perugia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dopo l’esplosione, avvenuta poco prima della mezzanotte, è divampato un incendio. Una persona è stata trovata senza vita sotto le macerie, altre tre persone invece sono rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso. Da una primissima ricostruzione, l’esplosione potrebbe essere avvenuta per una fuga di gas. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021) Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite nell’avvenuta, la notte scorsa, in unasu due piani a, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dopo l’, avvenuta poco prima della mezzanotte, è divampato un incendio. Una persona è stata trovata senza vita sotto le macerie, altre tre persone invece sono rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso. Da una primissima ricostruzione, l’potrebbe essere avvenuta per una fuga di gas. L'articolo proviene da Italia Sera.

