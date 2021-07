(Di giovedì 8 luglio 2021) Laè uno dei temi più trattati al giorno d’oggi. Rispettare il nostro pianeta cercando di produrre il minor numero di emissioni nocive, è l’obiettivo che molti settori desiderano raggiungere. Tra questi anche laUno. Come si esprime? Horner: “Motori 2025? Sound e” Cosa pensa? L’ex vicepresidente di Mercedes,, ha espresso il proprio parere in merito ...

Advertising

sowmyasofia : Norbert Haug sulla sostenibilità in Formula Uno - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Haug ricorda il duello #Hamilton-#Alonso del 2007 - FormulaPassion : #F1 | #Haug ricorda il duello #Hamilton-#Alonso del 2007 -

Ultime Notizie dalla rete : Norbert Haug

Periodico Daily - Notizie

stato ai vertici della Formula 1 per due decenni e com'è ovvio e normale che sia ne ha viste di tutti i colori, ma probabilmentenon si è mai trovato in imbarazzo come nella conferenza stampa post - qualifiche del Gran Premio d'Ungheria del 2007 . Al giornalista tedesco, che all'epoca ricopriva la carica di ...Ad accompagnarlo in entrambe le avventure c'è stata la figura di, a lungo vicepresidente dell'area motorsport della casa di Stoccarda.per anni è stato anche fiero avversario di ...Norbert Haug, ex presidente delle attività sportive della Mercedes, ricorda le spiacevoli tensioni tra Alonso e Hamilton durante il loro unico anno di convivenza in McLaren nel 2007 ...