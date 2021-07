Migranti, ancora nessun porto per i 572 naufraghi sulla Ocean Viking. “Situazione allo stremo, sabato non avremo più cibo” (Di giovedì 8 luglio 2021) In peggioramento la Situazione dei 572 Migranti soccorsi dalla nave di Sos Mediterranée – la Ocean Viking – dopo sei diversi interventi di salvataggio avvenuti nei giorni scorsi e ancora in attesa dell’indicazione di un porto sicuro. Nonostante cinque richieste di Pos (Place of Safety – luogo sicuro dove attraccare) inviate dalla Ocean Viking alle autorità marittime competenti, la nave prosegue la sua rotta in mare, e a bordo sale la tensione. Ieri sera un uomo preso dallo sconforto si è gettato in mare. A pesare, oltre ai giri in mare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) In peggioramento ladei 572soccorsi dalla nave di Sos Mediterranée – la– dopo sei diversi interventi di salvataggio avvenuti nei giorni scorsi ein attesa dell’indicazione di unsicuro. Nonostante cinque richieste di Pos (Place of Safety – luogo sicuro dove attraccare) inviate dallaalle autorità marittime competenti, la nave prosegue la sua rotta in mare, e a bordo sale la tensione. Ieri sera un uomo preso dsconforto si è gettato in mare. A pesare, oltre ai giri in mare ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Migranti, ancora nessun porto per i 572 naufraghi sulla Ocean Viking. “Situazione allo stremo, sabato non avremo più c… - fattoquotidiano : Migranti, ancora nessun porto per i 572 naufraghi sulla Ocean Viking. “Situazione allo stremo, sabato non avremo pi… - scacchistafolle : RT @autocostruttore: Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, arrivate 735 persone - antoiuli : @gasparripdl Già, li portassero in Francia...organizzate voi politici delle manifestazioni in tal senso, l'Italia n… - autocostruttore : Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, arrivate 735 persone -