Mantova: imprese sconosciute al fisco producevano mascherine, tre denunciati (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - La Guardia di Finanza di Mantova ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per un importo di circa 1,5 milioni di euro. Due imprese della provincia, attive nel settore delle lavorazioni tessili e nella produzione di mascherine, gestite da cittadini cinesi, non hanno presentato dichiarazioni fiscali, pur avendo effettuato operazioni attive per importi superiori a 2 milioni di euro l'anno, evadendo l'Irpef e Iva. Tre persone sono state denunciate con l'accusa di omessa dichiarazione. E' stato quindi eseguito il sequestro preventivo di un immobile con garage, del valore di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - La Guardia di Finanza diha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per un importo di circa 1,5 milioni di euro. Duedella provincia, attive nel settore delle lavorazioni tessili e nella produzione di, gestite da cittadini cinesi, non hanno presentato dichiarazioni fiscali, pur avendo effettuato operazioni attive per importi superiori a 2 milioni di euro l'anno, evadendo l'Irpef e Iva. Tre persone sono state denunciate con l'accusa di omessa dichiarazione. E' stato quindi eseguito il sequestro preventivo di un immobile con garage, del valore di ...

