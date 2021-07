L'immunologo Abrignani: 'Con Delta aumenteranno i contagi, speriamo non come nel Regno Unito' (Di giovedì 8 luglio 2021) In Italia "si sta verificando quello che è già accaduto nel Regno Unito, dove la variante Delta" di Sars - CoV - 2, "particolarmente infettiva, ha avuto un impatto sull'aumento dei casi, ma non è ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 luglio 2021) In Italia "si sta verificando quello che è già accaduto nel, dove la variante" di Sars - CoV - 2, "particolarmente infettiva, ha avuto un impatto sull'aumento dei casi, ma non è ...

Advertising

globalistIT : - Milano_Events : Obbligo vaccinale per gli insegnanti: la proposta dell'immunologo Abrignani - - GiovannaSandr16 : RT @ImolaOggi: ??L'immunologo Abrignani: 'In GB la variante Delta è considerata influenza' - ultimenews24 : 'Sembra che la variante Delta in Gran Bretagna, il Paese del mondo occidentale che l'ha sperimentata per prima con… - umanitalibera : RT @GeMa7799: Immunologo Sergio Abrignani: “In GB la variante Delta è considerata influenza” Se “è degradata a influenza, allora l’apertura… -