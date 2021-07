Le prime regole di base per la Sicurezza Informatica in Azienda (Di giovedì 8 luglio 2021) In questo articolo vogliamo fornire una guida delle principali e più importanti regole per la Sicurezza Informatica, da comunicare ai dipendenti, tramite email o da affiggere negli spazi comuni di una piccola Azienda o attività commerciale. : PASSWORD PER ACCEDERE AD ACCOUNT E SERVIZI – La password di ogni accesso ( account e/o servizi Aziendali ) che vi viene assegnata deve essere unica, di almeno 12 lettere ed includere caratteri speciali e numeri. La password non va mai condivisa o salvata su file o stampata. Se disponibile, attivare sempre l’autenticazione a due fattori per rendere più sicuro ogni ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 8 luglio 2021) In questo articolo vogliamo fornire una guida delle principali e più importantiper la, da comunicare ai dipendenti, tramite email o da affiggere negli spazi comuni di una piccolao attività commerciale. : PASSWORD PER ACCEDERE AD ACCOUNT E SERVIZI – La password di ogni accesso ( account e/o servizili ) che vi viene assegnata deve essere unica, di almeno 12 lettere ed includere caratteri speciali e numeri. La password non va mai condivisa o salvata su file o stampata. Se disponibile, attivare sempre l’autenticazione a due fattori per rendere più sicuro ogni ...

