Le larghe intese presentano il conto. I Cinque stelle ingoiano il rospo Cartabia. Due ore di trattative con Draghi. Poi passa l’accordo al ribasso sulla riforma della Giustizia (Di venerdì 9 luglio 2021) Un testo comunque distante dall’originario impianto della Bonafede, tanto che i ministri pentastellati in un primo momento sarebbero stati orientati per l’astensione, ma che almeno garantisce tempi più lunghi per celebrare i processi contro i reati dei colletti bianchi, quello che ieri è stato licenziato dal Cdm in base agli emendamenti sulla riforma del processo penale e la prescrizione, presentati dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia. Al termine di mesi di tavoli tecnici e tentativi di mediazione, alla fine il punto di caduta grazie al quale i membri del Governo del Movimento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 luglio 2021) Un testo comunque distante dall’originario impiantoBonafede, tanto che i ministri pentastellati in un primo momento sarebbero stati orientati per l’astensione, ma che almeno garantisce tempi più lunghi per celebrare i processi contro i reati dei colletti bianchi, quello che ieri è stato licenziato dal Cdm in base agli emendamentidel processo penale e la prescrizione, presentati dalla ministraMarta. Al termine di mesi di tavoli tecnici e tentativi di mediazione, alla fine il punto di caduta grazie al quale i membri del Governo del Movimento ...

