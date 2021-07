La ripresa Ue accelera, l'Italia corre sopra la media (Di giovedì 8 luglio 2021) BRUXELLES - Per il commissario all'economia Paolo Gentiloni sono "numeri da boom economico" quelli che aggiornano le previsioni di crescita dell'Unione europea che sta cavalcando la ripresa più ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 8 luglio 2021) BRUXELLES - Per il commissario all'economia Paolo Gentiloni sono "numeri da boom economico" quelli che aggiornano le previsioni di crescita dell'Unione europea che sta cavalcando lapiù ...

Borsa, ondata di vendite. Europa pesante dopo la Fed ... sorpresi dalla forza della ripresa economica, suggeriscono di pensare alla riduzione degli ... LA GERMANIA FRENA, IL BEL PAESE ACCELERA A +5% In attesa delle minute della riunione della Fomc (il braccio ...

