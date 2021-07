Jorginho | la nomination per il Pallone d’Oro non è più un’utopia

Advertising

tuttonapoli : CdS - Jorginho in nomination per il Pallone d'Oro: c'è un precedente (e lui ci spera) -

Ultime Notizie dalla rete : Jorginho nomination

Tutto Napoli

Eppure, in Italia è partita laal Pallone d'Oro'. Evidentemente Bandini legge il Napolista . 'è l'ennesimo simbolo della trasformazione di questa Italia dopo la catastrofica ...Come accade per leall'Oscar per il miglior film straniero,è senza dubbio il candidato italiano al Pallone d'oro. Il duopolio Messi - Ronaldo è ormai in declino. Nell'anno dei ...Jorginho Pallone d’Oro non è più un’utopia ... Difficilmente il riconoscimento va ad un centrocampista, ma l’italo-brasiliano sarà sicuramente candidato alle nomination e c’è un precedente che fa ben ...Jorginho Pallone d'Oro non è utopia ma possibilità concreta in caso di vittoria dell'Europeo. In pochi sono riusciti a fare doppietta con la Champions, gli ultimi Pepe e Ronaldo col Real e Portogallo ...