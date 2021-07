Istruttoria Antitrust Tim / Dazn per accordo diritti TV della Serie A di calcio

Advertising

repubblica : ?? Diritti tv, l'Antitrust avvia un'istruttoria su alcune clausole dell'accordo tra Dazn e Tim - classcnbc : ANTITRUST: ISTRUTTORIA SU TIM-DAZN #SerieA senza pace: l'#Antitrust ha avviato istruttoria su #Tim e #Dazn per i d… - MediasetTgcom24 : Diritti tv Serie A, l'Antitrust apre un'istruttoria su Tim e Dazn #Dazn - ReTwitStorm_ita : RT @infoitsport: Diritti Tv Serie A, istruttoria dell'Antitrust su Tim e Dazn - Agenzia_Ansa : L'Antitrust ha avviato un'istruttoria su alcune clausole dell'accordo fra Tim e Dazn per la distribuzione e il supp… -

Ultime Notizie dalla rete : Istruttoria Antitrust

la Repubblica

Una ricerca del 2019 citata dall'nelle 24 pagine del dispositivo con cui argomenta l'apertura dell', ricordano come il 56,9% degli utenti sia pronto a cancellare l'intero ...L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nota anche come) ha aperto un'per valutare se l'accordo fra TIM e DAZN sui diritti di trasmissione delle prossime tre stagioni di Serie A possa determinare " significative distorsioni della ...L’istruttoria è, inoltre, volta a verificare la restrittività ... e all’ingrosso a banda larga e ultralarga e delle telecomunicazioni mobili. Secondo l’Antitrust, l’accordo potrebbe altresì impedire ...L'Autorità ritiene che l'intesa potrebbe determinare significative distorsioni della concorrenza, in un contesto caratterizzato dall'evoluzione delle modalità di fruizione dei servizi televisivi verso ...