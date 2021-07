Inghilterra-Danimarca, Hjulmand: “C’è grande delusione, ma fatto qualcosa di fantastico” (Di giovedì 8 luglio 2021) Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, è intervenuto ai taccuini di Euro2020.com in seguito alla semifinale persa contro l’Inghilterra: “C’è grande delusione, siamo arrivati vicini alla finale. Comunque i ragazzi hanno fatto qualcosa di fantastico, hanno giocato benissimo in questo europeo. Abbiamo attaccato e segnato tanti gol, abbiamo mostrato le nostre caratteristiche”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Kasper, ct della, è intervenuto ai taccuini di Euro2020.com in seguito alla semifinale persa contro l’: “C’è, siamo arrivati vicini alla finale. Comunque i ragazzi hannodi, hanno giocato benissimo in questo europeo. Abbiamo attaccato e segnato tanti gol, abbiamo mostrato le nostre caratteristiche”. SportFace.

