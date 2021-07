F1 | Mattia Binotto | “Stiamo gareggiando con la macchina del Bahrain e stiamo crescendo come squadra”

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 luglio 2021) Obiettivo terzo posto: la Ferrari ha questo in testa dall’inizio di questa stagione di transizione in F1. Il Mondiale 2021, quello che poi porterà alla “rivoluzione tecnica” del 2022 è vissuto dalle squadreun qualcosa di necessario più per affinare le armi in vista di quel che sarà che di finalizzato essenzialmente all’immediato. Con l’eccezione di Red Bull che sta lavorando e investendo alacremente per conquistare il titolo di quest’anno a discapito di Mercedes, la Rossa ha deciso di riservare al progetto attuale non eccessive risorse ben sapendo che lo spartito non poteva cambiare. Conoscendo le limitazioni del regolamento di quest’anno, la scuderia di Maranello ha ...