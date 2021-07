Europei 2020: Mattarella assisterà alla finale Italia-Inghilterra a Wembley (Di giovedì 8 luglio 2021) Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere alla finale di calcio degli Europei 2020 a Wembley. Intanto, la vittoria sulla Danimarca che vale la finale di Euro 2020 è stata celebrata... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 luglio 2021) Sarà il presidente della Repubblica Sergioad assisteredi calcio degli. Intanto, la vittoria sulla Danimarca che vale ladi Euroè stata celebrata...

Advertising

RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - SkySport : ITALIA-SPAGNA 5-3 Risultato finale dopo i calci di rigore ? ? #Chiesa (60’) ? #Morata (80’) ? ? ITALIA IN FINALE A… - DiMarzio : #EURO2020, gli Azzurri sono in finale! Spagna battuta ai rigori ???? - amohadanani : RT @SkySport: #ItaliaInghilterra, #Mattarella presente a Wembley per la finale di Euro 2020 #SkyEuro2020 #Euro2020 - VPrivaci : RT @Mysterytrains: Coglioni e dove trovarli -