Euro 2020, l’Inghilterra vola in finale: battuta la Danimarca per 2 a 1 (Di giovedì 8 luglio 2021) Ieri sera, 7 luglio, si è giocata a Wembley la seconda semifinale di Euro 2020 tra Danimarca e Inghilterra. La squadra di Southgate ha portato a casa la vittoria grazie a un’autorete di Kjaer e a un rigore – in prima battuta parato da Schmeichel – concesso durante i tempi supplementari. Sarà dunque l’Inghilterra ad affrontare l’Italia di Roberto Mancini che ha soffiato, con una vittoria ai rigori all’ultimo respiro, il posto in finale a una Spagna tronfia e agguerrita. Il match conclusivo si giocherà ancora a Wembley la prossima domenica 11 luglio. Euro ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 luglio 2021) Ieri sera, 7 luglio, si è giocata a Wembley la seconda semiditrae Inghilterra. La squadra di Southgate ha portato a casa la vittoria grazie a un’autorete di Kjaer e a un rigore – in primaparato da Schmeichel – concesso durante i tempi supplementari. Sarà dunquead affrontare l’Italia di Roberto Mancini che ha soffiato, con una vittoria ai rigori all’ultimo respiro, il posto ina una Spagna tronfia e agguerrita. Il match conclusivo si giocherà ancora a Wembley la prossima domenica 11 luglio....

