Dieselgate | Altroconsumo vince la class action contro Volkswagen

(Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) –ha vinto lail gruppo automobilisticoper le emissioni sottostimate di alcuni suoi modelli: 3.300 euro (più interessi) andranno a ognuno degli oltre 63 mila consumatori che avevano aderito all'azione legale, per un totale di 200 milioni di risarcimento.La sentenza del Tribunale di Venezia arriva a quasi 6 anni dallo scoppio dello scandalo. Il gruppodovrà pagare anche tutte le spese legali e le spese cheaveva sostenuto per pubblicizzare l'azione sugli organi ...

Epilogo positivo a favore di, l'associazione dei consumatori più diffusa in Italia, nella causa intentata al gruppo Volkswagen per la parte italiana del. Il tribunale di Venezia ha infatti condannato il ...A 5 anni dallo scoppio dello scandalo, è stata oggi pubblicata la sentenza della Class Action avviata nel 2017 dain Italia insieme alle organizzazioni di consumatori Test - Achats in Belgio, OCU in Spagna, DECO ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.A 5 anni dallo scoppio dello scandalo Dieselgate, Volkswagen dovrà risarcire i clienti: è stata pubblicata ieri la sentenza della Class Action avviata nel 2017 da Altroconsumo in Italia insieme alle ...