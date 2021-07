Denise Pipitone | interrogato il fidanzato di Jessica Polizzi | cosa è trapelato

(Di giovedì 8 luglio 2021) Nuoviri sul casoche riaprono gli scenari sul ritrovamento della piccola di Mazara del Vallo. Scopriamo i dettagli.e Piera Maggio screenshot instagramProseguono le indagini sulla scomparsa di, la bambina sparita da Mazara del Vallo 17 anni fa. Con la riapertura del caso sono emerse nuove indiscrezioni e colpi di scena che hanno fatto ben sperare in un possibile ritrovamento. Gli stessi genitori dinon hanno mai smesso di credere che la loro figlia fosse ancora in vita e continuano a sperare di poter presto ...

Durante l'ultima puntata di 'Chi l'ha visto?' è stato svelato il contenuto della lettera anonima riguardante il caso della scomparsa di: spunta fuori un nome importante Nonostante siano passati 17 anni dalla scomparsa di, la bimba di Mazara del Vallo della quale non è rimasta alcuna traccia dal 1° ...Gaspare Ghaleb , ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la sorellastra di, è stato interrogato per 6 ore. Nel corso della riapertura delle indagini sul caso della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 sono state valutate le posizioni di altre ...Ma di cosa si parlerà nella puntata di Chi l’ha visto di stasera? Puntata del 7 luglio: Federica Sciarelli e le ultime news sul caso di Denise Pipitone. Puntata speciale di Chi l’ha visto in onda oggi ...Interrogato per sei ore Gaspare Ghaleb per la scomparsa di Denise Pipitone da Mazzara Del Vallo, tante sono le contraddizioni emerse ...