Da De Gasperi a Draghi, una lezione per tutti (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono molti coloro che pensano che la situazione politica odierna presenti le medesime analogie che visse il governo laico di De Gasperi subito dopo il secondo conflitto mondiale. Si camminava ancora tra le macerie della guerra e un sentimento di tristezza e di angoscia per le sorti future del Paese attraversava tutte le fasce sociali, le forze politiche diversamente collocate, gli uomini di governo, tutte le generazioni. Alcide De Gasperi capiva il dramma che si stava vivendo e non ebbe molte esitazioni nel varare un governo laico, non confessionale e non parafascista. La salvezza e la ripresa del nostro Paese, soleva affermare, passa attraverso la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono molti coloro che pensano che la situazione politica odierna presenti le medesime analogie che visse il governo laico di Desubito dopo il secondo conflitto mondiale. Si camminava ancora tra le macerie della guerra e un sentimento di tristezza e di angoscia per le sorti future del Paese attraversava tutte le fasce sociali, le forze politiche diversamente collocate, gli uomini di governo, tutte le generazioni. Alcide Decapiva il dramma che si stava vivendo e non ebbe molte esitazioni nel varare un governo laico, non confessionale e non parafascista. La salvezza e la ripresa del nostro Paese, soleva affermare, passa attraverso la ...

Advertising

Bazar83885777 : @macfaddish @CdGherardesca Beh adesso non scomodiamo De Gasperi Giolitti etc etc. Nel 3°millennio in tutto il mond… - droscia : RT @AleGuerani: Incredibile però anche la meraviglia di chi si aspettava che Salvini, una volta riportato al governo da San Draghi, si tram… - kittesencul : RT @AleGuerani: Incredibile però anche la meraviglia di chi si aspettava che Salvini, una volta riportato al governo da San Draghi, si tram… - Keynesblog : RT @AleGuerani: Incredibile però anche la meraviglia di chi si aspettava che Salvini, una volta riportato al governo da San Draghi, si tram… - AleGuerani : Incredibile però anche la meraviglia di chi si aspettava che Salvini, una volta riportato al governo da San Draghi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperi Draghi Anche i sindaci della Tuscia a Roma per chiedere al governo maggiori tutele Sono state presentate le proposte al presidente Draghi che si è detto disponibile a cercare di ... membro della Costituente, sottosegretario nel 1951 nel VII Governo De Gasperi e sindaco per 10 anni di ...

Le Rite degli altri I santi nel governo Draghi Nel governo Draghi , invece, un po' tutti i ministri esibiscono culti ... Alcide De Gasperi , invece, è a oggi "servo di Dio", anche se la sua causa di beatificazione, partita ...

Da De Gasperi a Draghi, una lezione per tutti L'HuffPost Cosa c’è scritto nell’appello “per una Europa sovrana” delle destre Giorgia Meloni con Matteo Salvini ad Atreju La firma della dichiarazione comune sul futuro dell’Unione Europea ...

Il manifesto di Brunetta per una nuova economia sociale di mercato Il ruolo dello Stato e quello del mercato per la ripresa dell’Italia, spiegati dal ministro della Pubblica amministrazione sul Foglio. Nel contesto post-pandemico, quando saranno ridimensionati i sost ...

Sono state presentate le proposte al presidenteche si è detto disponibile a cercare di ... membro della Costituente, sottosegretario nel 1951 nel VII Governo Dee sindaco per 10 anni di ...I santi nel governoNel governo, invece, un po' tutti i ministri esibiscono culti ... Alcide De, invece, è a oggi "servo di Dio", anche se la sua causa di beatificazione, partita ...Giorgia Meloni con Matteo Salvini ad Atreju La firma della dichiarazione comune sul futuro dell’Unione Europea ...Il ruolo dello Stato e quello del mercato per la ripresa dell’Italia, spiegati dal ministro della Pubblica amministrazione sul Foglio. Nel contesto post-pandemico, quando saranno ridimensionati i sost ...