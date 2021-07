Covid oggi Italia | 1 394 contagi e 13 morti

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sono 1.394 i nuovida Coronavirus secondo il bollettino del ministero della Salute di, 8 luglio. Dalla tabella risultano altri 13. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 174.852 tamponi con un indice di positività allo 0,79%. Da ieri 1.749 guariti, 4.097.905 da inizio pandemia. Sono 180 i ricoverati in terapia intensiva, numero invariato da ieri. I dati delle Regioni CALABRIA – Sono 54 i nuovidaregistrati, 8 luglio, in Calabria, su 2.063 tamponi effettuati. I dati nel bollettino diffusio dal dipartimento Tutela della salute della Regione ...

- Anchesi conferma l'inversione di tendenza sul fronte dei contagi da Covi19. secondo il Bollettino del ministero della Salute i nuovi casi n Italia superano quota mille. Esattamente sono 1.394 ...... commissario all'emergenza, che nei giorni scorsi aveva sottolineato la presenza di poco più ... A chiederlo espressamente sono i presidi del sindacato DirigentiScuola , chesono a Roma per ...Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - "In merito ai criteri di somministrazione dei vaccini anti-Covid, in particolare Vaxzeviria* (AstraZeneca) e Johnson&Johnson, si continua a procedere in ordine sparso ...L'Unicef ha firmato un accordo con Janssen Pharmaceutica NV per fornire fino a 220 milioni di dosi del vaccino anti-Covid monodose J&J per tutti i 55 Stati Membri dell'Unione Africana entro la fine de ...