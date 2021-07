Covid, la scuola si divide sul vaccino. Presidi: “Introdurre obbligo per prof e studenti” (Di giovedì 8 luglio 2021) Se il nuovo anno scolastico ricomincerà all’insegna della didattica a distanza sarà a causa dei 215mila docenti che rifiutano il vaccino. Per tale ragione la strategia messa in campo congiuntamente dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e dal commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo per scongiurare un altro anno, il terzo, in dad prevede di convincere gli insegnanti “no vax” della necessità di immunizzarsi. L’obiettivo è di arrivare almeno a 180-190mila vaccinati raggiungendo una copertura di oltre l’80% degli operatori scolastici, incrementando anche le somministrazioni per i giovani dai 12 ai 19 anni. “Sulla ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) Se il nuovo anno scolastico ricomincerà all’insegna della didattica a distanza sarà a causa dei 215mila docenti che rifiutano il. Per tale ragione la strategia messa in campo congiuntamente dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e dal commissario straordinario per l’emergenzaFrancesco Paolo Figliuolo per scongiurare un altro anno, il terzo, in dad prevede di convincere gli insegnanti “no vax” della necessità di immunizzarsi. L’obiettivo è di arrivare almeno a 180-190mila vaccinati raggiungendo una copertura di oltre l’80% degli operatori scolastici, incrementando anche le somministrazioni per i giovani dai 12 ai 19 anni. “Sulla ...

