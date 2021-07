Covid, in Puglia la campagna vaccinale per gli under 18 partirà dal 23 agosto (Di giovedì 8 luglio 2021) "A giugno, come da indicazioni del commissario Figliuolo, abbiamo aperto le vaccinazioni ai più giovani attraverso le prenotazioni pensando soprattutto ai ragazzini in partenza per una vacanza studio, ai maturandi, a chi viaggia con i genitori. Ma la vera campagna per gli under 18 partirà il 23 agosto". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021) "A giugno, come da indicazioni del commissario Figliuolo, abbiamo aperto le vaccinazioni ai più giovani attraverso le prenotazioni pensando soprattutto ai ragazzini in partenza per una vacanza studio, ai maturandi, a chi viaggia con i genitori. Ma la veraper gli18il 23". L'articolo .

