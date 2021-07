**Covid: gestore 'Musica' di Riccione, 'se non arriva ok, costretto ad aprire il 14 luglio'** (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug.(Adnkronos) - "Sono costretto ad aprire prima o poi perché diversamente mi cascherà il mondo addosso. Oppure mi devono dare tanti i soldi che ho perso fino ad ora per stare in piedi". Lo dice all'AdnKronos Tito Pinton, gestore di discoteche, dal celebre 'Muretto' di Jesolo al 'Musica' di Riccione, dove è approdato recentemente, che si esprime in merito allo slittamento della riapertura delle sale da ballo a causa del quale gestori e associazioni di categoria scenderanno in piazza oggi a Roma per manifestare contro il governo. Pinton spiega che, se non dovesse arrivare il via ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug.(Adnkronos) - "Sonoadprima o poi perché diversamente mi cascherà il mondo addosso. Oppure mi devono dare tanti i soldi che ho perso fino ad ora per stare in piedi". Lo dice all'AdnKronos Tito Pinton,di discoteche, dal celebre 'Muretto' di Jesolo al '' di, dove è approdato recentemente, che si esprime in merito allo slittamento della riapertura delle sale da ballo a causa del quale gestori e associazioni di categoria scenderanno in piazza oggi a Roma per manifestare contro il governo. Pinton spiega che, se non dovessere il via ...

