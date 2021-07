Banco BPM conclude con successo primo social bond da 500 milioni (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Banco BPM ha concluso il collocamento della sua prima emissione di social bond (Senior Preferred) destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 15 luglio 2026. L’obbligazione, emessa nell’ambito di un Green, social and Sustainability bond Framework (il Framework) di recente pubblicazione e a valere sul programma EMTN da 25 miliardi di euro, andrà a finanziare un portafoglio selezionato di PMI a cui sono state concesse erogazioni coperte dalla garanzia pubblica prevista nel Decreto Liquidità per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il titolo, che sarà ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) –BPM ha concluso il collocamento della sua prima emissione di(Senior Preferred) destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 15 luglio 2026. L’obbligazione, emessa nell’ambito di un Green,and SustainabilityFramework (il Framework) di recente pubblicazione e a valere sul programma EMTN da 25 miliardi di euro, andrà a finanziare un portafoglio selezionato di PMI a cui sono state concesse erogazioni coperte dalla garanzia pubblica prevista nel Decreto Liquidità per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il titolo, che sarà ...

