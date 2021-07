Anche Steve Wozniak in favore del diritto alla riparazione: parla il fondatore di AppleHDblog.it (Di giovedì 8 luglio 2021) Il co-fondatore di Apple non ha dubbi: senza un mondo tecnologicamente aperto, la casa di Cupertino non sarebbe mai esistitaRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 luglio 2021) Il co-di Apple non ha dubbi: senza un mondo tecnologicamente aperto, la casa di Cupertino non sarebbe mai esistitaRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Anche Steve Wozniak in favore del diritto alla riparazione: parla il fondatore di Apple - AEmilyHP : Beh dai,pensavo peggio Però volevo che ci fosse anche Nat(ma scegliere tra lei e steve no??) - Steve__Carboni : @andRanaldi @ShooterHatesYou @Comune_Cagliari @Abbanoa Assolutamente no, è bella e ci vivrebbero in tanti (anche al… - EldaMaestri : RT @italianarmyfam_: ?? Steve Aoki su Instagram. “BTS Army, continuate ad avanzare sempre di più! Alcune curiosità divertenti, Mic Drop Rem… - EM0GYU_ : RT @italianarmyfam_: ?? Steve Aoki su Instagram. “BTS Army, continuate ad avanzare sempre di più! Alcune curiosità divertenti, Mic Drop Rem… -