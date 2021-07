A 16 anni Popovici è già il più veloce al mondo nei 100 sl | 47' 30

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Europei juniores. Popovici, 16 anni e già il più veloce al mondo nei 100 sl: 47”30 #nuoto - Gazzetta_it : Europei juniores. Popovici, 16 anni e già il più veloce al mondo nei 100 sl: 47”30 #nuoto - ElPrat91 : RT @cristinachiuso: Popovici anni 17 non ancora compiuti 47.56 ???????????? - cristinachiuso : Popovici anni 17 non ancora compiuti 47.56 ???????????? - formulagiaestro : popovici ha veramente fatto 47.56 nei 100 stile a 16 SEDICI anni -

Le giovani olimpiche Benedetta Pilato e Giulia Vetrano vincono la prime medaglie individuali dell'Italia ai campionati europei juniores di nuoto, in svolgimento a Roma fino a domenica, che concludono ...Benedetta Pilato si qualifica alla finale dei 50 rana col miglior tempo delle semifinali in 29"98. Alle sue spalle le russe Elena Bogomolova e Iuliia Beznosova rispettivamente con 51 e 95 centesimi di ...